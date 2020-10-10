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10.10.2020 20:12
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РБК: Московские театры начнут продавать билеты по паспортам и будут автоматически «блокировать» пенсионеров

В московских тетрах начнут продавать билеты по паспортам. Об этом 10 октября пишет РБК со ссылкой на собственные источники, отмечая, что меры будут введены для того, чтобы ограничить доступ в залы для зрителей старше 65 лет. Соответствующее решение было принято накануне на совещании в департаменте культуры столицы.

По данным РБК, нововведения заработают с 17 октября. Официальное распоряжение опубликуют в ближайшие дни. Правила коснутся только площадок, которые подчинены правительству Москвы. В частности, в их число входят Театр имени Моссовета, «Ленком» Марка Захарова, Театр на Малой Бронной и «Современник».

Предполагается, что при покупке билетов онлайн граждане будут вводить паспортные данные, которые сотрудники театров проверят при входе. Если пользователь старше 65, он не сможет приобрести входной билет. Помимо пожилых людей, на спектакли также не смогут попасть москвичи с хроническими заболеваниями, относящимися к «группе риска». Они должны соблюдать режим изоляции.

Согласно разработанным методичкам, все данные с сайтов билетные операторы будут ежедневно передавать в облачное хранилище департамента информационных технологий Москвы.

Пожилых нарушителей самоизоляции в столичных театрах уже искали во время специального рейда. С теми, кто скрыться не успел, провели профилактические беседы.

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Комментарии (10)

Samal_
а что там насчёт нарушения прав человека? Оне там упали умом софсем штоле?
Samal_
Лимонов рукоплескает в гробу! Осталось вывезти всех стариков в безопасные рекреации.
Агроном аэродрома
"также не смогут попасть москвичи с хроническими заболеваниями, относящимися к «группе риска»" - ваймэ! Это тоже ныне в паспорте написано?
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