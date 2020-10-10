РБК: Московские театры начнут продавать билеты по паспортам и будут автоматически «блокировать» пенсионеров

В московских тетрах начнут продавать билеты по паспортам. Об этом 10 октября пишет РБК со ссылкой на собственные источники, отмечая, что меры будут введены для того, чтобы ограничить доступ в залы для зрителей старше 65 лет. Соответствующее решение было принято накануне на совещании в департаменте культуры столицы.



По данным РБК, нововведения заработают с 17 октября. Официальное распоряжение опубликуют в ближайшие дни. Правила коснутся только площадок, которые подчинены правительству Москвы. В частности, в их число входят Театр имени Моссовета, «Ленком» Марка Захарова, Театр на Малой Бронной и «Современник».

