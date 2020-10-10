Судно, сбрасывавшее отходы в Авачинский залив, обнаружили с помощью спутниковых снимков

Вероятность того, что именно этот корабль причастен к экологической катастрофе у берегов Камчатки, в сообщении называют «маловероятной». При этом, по утверждению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, поиски виновных уже начались. Как удалось установить по снимкам, судно проходило вблизи Халактырского пляжа 23 сентября в 7 утра. С него сбросили воду.

Правительство Камчатского края сообщило, что судно, которое сбрасывало отходы в акваторию Авачинского залива 23 сентября, обнаружили с помощью спутниковых снимков. Информация об этом появилась 10 октября.

«Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено», — сказал Солодов и добавил, что данные уже переданы правоохранителям.



Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили https://www.fontanka.ru/2020/10/08/69496915/ пятно загрязнений около 40 километров длиной в Тихом океане при осмотре прибрежных акваторий с вертолёта. Оно перемещается на юг и не становится меньше.



В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья обнаружены сотни мертвых морских животных. По факту их массовой гибели 7 октября возбуждено уголовное дело.

