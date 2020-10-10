FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10.10.2020 18:56
4
Печать

Судно, сбрасывавшее отходы в Авачинский залив, обнаружили с помощью спутниковых снимков

Правительство Камчатского края сообщило, что судно, которое сбрасывало отходы в акваторию Авачинского залива 23 сентября, обнаружили с помощью спутниковых снимков. Информация об этом появилась 10 октября.

Вероятность того, что именно этот корабль причастен к экологической катастрофе у берегов Камчатки, в сообщении называют «маловероятной». При этом, по утверждению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, поиски виновных уже начались. Как удалось установить по снимкам, судно проходило вблизи Халактырского пляжа 23 сентября в 7 утра. С него сбросили воду.

«Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено», — сказал Солодов и добавил, что данные уже переданы правоохранителям.

Ученые Дальневосточного федерального университета обнаружили https://www.fontanka.ru/2020/10/08/69496915/ пятно загрязнений около 40 километров длиной в Тихом океане при осмотре прибрежных акваторий с вертолёта. Оно перемещается на юг и не становится меньше.

В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья обнаружены сотни мертвых морских животных. По факту их массовой гибели 7 октября возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Петр Петров
а фото со спутника фэйк?
mag
Ну это смотря, что в той слитой с судна воде было. Кому-то и кристаллика "новичка" мало не показалось.
Агроном аэродрома
А що? Вулкан в суде уже доказал, что не виноват?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний