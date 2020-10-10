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10.10.2020 17:19
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На Таллинском шоссе сгорел «Фиат». Тушили вдевятером

«Фиат» вспыхнул на проезжей части недалеко от поста ГАИ на Таллинском шоссе днем 10 октября. Огонь занялся со стороны капота.

Видео с места происшествия выложили очевидцы в социальных сетях. Горела машина напротив 151 дома по Таллинскому шоссе около 13 часов дня.

Владимир Шувалов

О пламени спасателям очевидцы сообщили около 12:36. На место выехали две единицы техники и девять специалистов. Огонь удалось потушить к 12:54.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС Петербурга, по предварительной информации, никто не пострадал. «Фиат» полностью выгорел.

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