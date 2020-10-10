Чтобы снова не закрывать храмы, православных призвали носить маски

Митрополит выразил надежду, что храмы снова закрывать не придется, но для этого прихожане должны проявить ответственность. Он привел пример Троице-Сергиевой лавры. «Каждому человеку, который приходит в лавру, выдается маска, но при этом не все, к сожалению, эту маску надевают, а некоторые даже ее просто выбрасывают. Это, конечно, свидетельствует о какой-то безответственности, о невнимательном отношении к другим», — рассказал Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

В каждом приходе священнослужители должны призывать прихожан надевать маски и быть ответственными. Об этом 10 октября рассказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он добавил, что в каждом приходе и монастыре верующим должны напоминать про обязательство носить маску.



Ранее патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества. Сам он ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным ковидом, его тест оказался отрицательным.



В начале пандемии Русская православная церковь призывала верующих молиться дома. На закрытие храмов неоднозначно реагировали как прихожане, так и священнослужители. Например, неверящий в коронавирус схиигумен Сергий договорился до того, что его отлучили от церкви.

