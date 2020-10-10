FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10.10.2020 16:28
6
Печать

Чтобы снова не закрывать храмы, православных призвали носить маски

В каждом приходе священнослужители должны призывать прихожан надевать маски и быть ответственными. Об этом 10 октября рассказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит выразил надежду, что храмы снова закрывать не придется, но для этого прихожане должны проявить ответственность. Он привел пример Троице-Сергиевой лавры. «Каждому человеку, который приходит в лавру, выдается маска, но при этом не все, к сожалению, эту маску надевают, а некоторые даже ее просто выбрасывают. Это, конечно, свидетельствует о какой-то безответственности, о невнимательном отношении к другим», — рассказал Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он добавил, что в каждом приходе и монастыре верующим должны напоминать про обязательство носить маску.

Ранее патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества. Сам он ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным ковидом, его тест оказался отрицательным.

В начале пандемии Русская православная церковь призывала верующих молиться дома. На закрытие храмов неоднозначно реагировали как прихожане, так и священнослужители. Например, неверящий в коронавирус схиигумен Сергий договорился до того, что его отлучили от церкви.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

hal9000
Скоро все эти организаторы коронокризиса будут найдены и отданы под суд...!
kerkir
Любопытно рассуждает митрополит Илларион про безответственность (впрочем, нетрудно заметить, что привычно лжёт).
Что, хор тоже в масках поёт? А ведь неоднократно было доказано, что пение, как усиленный выдох, гораздо активнее распространяет в пространстве воздушно-капельные инфекции, чем даже чихание.
Причащаются прихожане что, тоже в масках? Может быть каждому персональная лжица для причастия выделяется?
Служат священники в масках? В перчатках?
Лгать, увиливать, выкручиваться - нормальное поведение для тех, кто называет себя "православными", увы, больше для дискредитации идей Того, чьим Именем смеют называть себя эти отбросы, и не придумать...
Агроном аэродрома
И поставить казаков с нагайками на входе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний