Чтобы снова не закрывать храмы, православных призвали носить маски
В каждом приходе священнослужители должны призывать прихожан надевать маски и быть ответственными. Об этом 10 октября рассказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит выразил надежду, что храмы снова закрывать не придется, но для этого прихожане должны проявить ответственность. Он привел пример Троице-Сергиевой лавры. «Каждому человеку, который приходит в лавру, выдается маска, но при этом не все, к сожалению, эту маску надевают, а некоторые даже ее просто выбрасывают. Это, конечно, свидетельствует о какой-то безответственности, о невнимательном отношении к другим», — рассказал Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Он добавил, что в каждом приходе и монастыре верующим должны напоминать про обязательство носить маску.
Ранее патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества. Сам он ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным ковидом, его тест оказался отрицательным.
В начале пандемии Русская православная церковь призывала верующих молиться дома. На закрытие храмов неоднозначно реагировали как прихожане, так и священнослужители. Например, неверящий в коронавирус схиигумен Сергий договорился до того, что его отлучили от церкви.