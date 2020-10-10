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10.10.2020 17:22
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Сняли маски и пошли гулять. Посмотрите, как Петербург жил в апреле и как живет сейчас

Фотокор «Фонтанки» сравнил, как выглядели улицы города днем 6 апреля и как — днем 10 октября.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Улицы Петербурга больше не кажутся пустыми и безлюдными, как в начале пандемии. За последние полгода масочный режим и коронавирусные ограничения явно перестали быть индикатором эпидемиологической ситуации в городе.

Число заболевших уже превысило 500 человек в день, а людей на улицах стало только больше. Фотокорреспондент «Фонтанки» поднял архивы апрельских зарисовок и посмотрел, как петербуржцы соблюдают масочный режим сейчас. Похоже, коронавирус их больше не пугает.

сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки)&nbsp;<br>снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)<br><br>автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»<br>
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки) 
снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки)&nbsp;<br>снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)<br><br>автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»<br>
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки) 
снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки)&nbsp;<br>снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)<br><br>автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»<br>
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки) 
снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки)&nbsp;<br>снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)<br><br>автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»<br>
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки) 
снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки)&nbsp;<br>снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)<br><br>автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
сверху: 6 апреля (+35 зараженных за сутки) 
снизу: 10 октября (+500 зараженных за сутки)

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Первый пик заболеваемости был зафиксирован в Петербурге в середине мая. Тогда за сутки был выявлен 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Второй резкий рост заболевания начался на прошлой неделе. Еще 2 октября было зафиксировано 302 подтвержденных заболевания, а на следующий день — уже 358. Сегодня, 10 октября, Петербург перешагнул порог в полтысячи больных ковидом за сутки.

В конце сентября стало известно, что Смольный составляет план введения новых коронавирусных ограничений. Ученые под руководством вице-губернатора Владимира Княгинина подтвердили, что городу следует готовиться к встрече второй волны пандемии. При этом главный внештатный специалист-эпидемиолог комздрава Людмила Зуева заявила, что в Петербурге никакой второй волны нет. «У нас просто продолжается эпидемия. Она затихла, но не было нуля, а сейчас она активизировалась», — подчеркнула эксперт.

автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
автор фото Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

guess
Все больше переболевших, которые, о чудо, не умерли, а вполне легко перенесли этот смертельный вирус. Люди, прошедшие это, уже не верят в корону-чушь
dimas062
Людям просто надоела эта чушь. То от шашлыков (или протестов в южной республике на 100 человек) "резкие скачки и город трупов", то парады-голосования-толкучки в метро-электричках - и ничего.
SoloWand
Как же хорошо. Было. Весной
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