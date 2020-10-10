Улицы Петербурга больше не кажутся пустыми и безлюдными, как в начале пандемии. За последние полгода масочный режим и коронавирусные ограничения явно перестали быть индикатором эпидемиологической ситуации в городе.



Число заболевших уже превысило 500 человек в день, а людей на улицах стало только больше. Фотокорреспондент «Фонтанки» поднял архивы апрельских зарисовок и посмотрел, как петербуржцы соблюдают масочный режим сейчас. Похоже, коронавирус их больше не пугает.

