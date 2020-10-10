Сняли маски и пошли гулять. Посмотрите, как Петербург жил в апреле и как живет сейчас
Фотокор «Фонтанки» сравнил, как выглядели улицы города днем 6 апреля и как — днем 10 октября.
Улицы Петербурга больше не кажутся пустыми и безлюдными, как в начале пандемии. За последние полгода масочный режим и коронавирусные ограничения явно перестали быть индикатором эпидемиологической ситуации в городе.
Число заболевших уже превысило 500 человек в день, а людей на улицах стало только больше. Фотокорреспондент «Фонтанки» поднял архивы апрельских зарисовок и посмотрел, как петербуржцы соблюдают масочный режим сейчас. Похоже, коронавирус их больше не пугает.
Первый пик заболеваемости был зафиксирован в Петербурге в середине мая. Тогда за сутки был выявлен 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Второй резкий рост заболевания начался на прошлой неделе. Еще 2 октября было зафиксировано 302 подтвержденных заболевания, а на следующий день — уже 358. Сегодня, 10 октября, Петербург перешагнул порог в полтысячи больных ковидом за сутки.
В конце сентября стало известно, что Смольный составляет план введения новых коронавирусных ограничений. Ученые под руководством вице-губернатора Владимира Княгинина подтвердили, что городу следует готовиться к встрече второй волны пандемии. При этом главный внештатный специалист-эпидемиолог комздрава Людмила Зуева заявила, что в Петербурге никакой второй волны нет. «У нас просто продолжается эпидемия. Она затихла, но не было нуля, а сейчас она активизировалась», — подчеркнула эксперт.