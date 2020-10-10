Диагноз — невроз. 14 детей в Великих Луках выписали с синдромом вегетативной дисфункции

Комментарий «Псковской ленте новостей» дал помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов 10 октября. Он рассказал, что следователи и экологи исследовали все, что можно, в том числе предприятия в непосредственной близости от школы. Найти ничего не удалось, как уже неоднократно заявлялось — и вода, и воздух не отравлены.

На основе состояния и жалоб детей, которых госпитализировали после линейки в Великих Луках, им поставили диагноз «синдром вегетативной дисфункции». Но поиски обещают продолжить.

Следователи также посмотрели записи с камер, но это помогло только установить, что в предобморочном состоянии было трое школьников, остальные 11 лишь жаловались на недомогание.



Детей госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом», и пока они были в больнице, специалисты исключили все версии, анализы и тесты ничего не показали. Разве что признаки употребления противовирусных препаратов. Оставалась только одна, которая прозвучала от местных чиновников, — школьники перенервничали из-за высоких гостей. Можно сказать, что она нашла отражение в диагнозе при выписке: вегетативная дисфункция — это невроз.



Доброхотов заверил, что поиски продолжаются и следователи отрабатывают предлагаемые родителями версии.



Школьники оказались в больнице 5 октября. Этого было достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.