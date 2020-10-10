Диагноз — невроз. 14 детей в Великих Луках выписали с синдромом вегетативной дисфункции
На основе состояния и жалоб детей, которых госпитализировали после линейки в Великих Луках, им поставили диагноз «синдром вегетативной дисфункции». Но поиски обещают продолжить.
Комментарий «Псковской ленте новостей» дал помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов 10 октября. Он рассказал, что следователи и экологи исследовали все, что можно, в том числе предприятия в непосредственной близости от школы. Найти ничего не удалось, как уже неоднократно заявлялось — и вода, и воздух не отравлены.
Следователи также посмотрели записи с камер, но это помогло только установить, что в предобморочном состоянии было трое школьников, остальные 11 лишь жаловались на недомогание.
Детей госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом», и пока они были в больнице, специалисты исключили все версии, анализы и тесты ничего не показали. Разве что признаки употребления противовирусных препаратов. Оставалась только одна, которая прозвучала от местных чиновников, — школьники перенервничали из-за высоких гостей. Можно сказать, что она нашла отражение в диагнозе при выписке: вегетативная дисфункция — это невроз.
Доброхотов заверил, что поиски продолжаются и следователи отрабатывают предлагаемые родителями версии.
Школьники оказались в больнице 5 октября. Этого было достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.