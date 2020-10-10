Освобожденный сторонниками из СИЗО экс-президент Киргизии снова в изоляторе. Его подозревают в организации массовых беспорядков

В Бишкеке задержан бывший глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. На свободе он не провел и пяти дней.



О новом уголовном преследовании Атамбаева сообщает госкомитет национальной безопасности Киргизии. «10 октября в результате оперативно-разыскных мероприятий на основании следственного поручения в рамках дела об организации массовых беспорядков задержан Алмазбек Атамбаев», — заявили в пресс-службе ведомства.

Экс-глава республики находился на свободе с 6 октября, когда демонстранты вытащили его из СИЗО, а суд изменил меру пресечения на домашний арест. Атамбаев отбывает 11-летний срок за незаконное освобождение криминального авторитета и проходит фигурантом дела о массовых беспорядках в августе 2019 года.

