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10.10.2020 15:34
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Освобожденный сторонниками из СИЗО экс-президент Киргизии снова в изоляторе. Его подозревают в организации массовых беспорядков

В Бишкеке задержан бывший глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. На свободе он не провел и пяти дней.

О новом уголовном преследовании Атамбаева сообщает госкомитет национальной безопасности Киргизии. «10 октября в результате оперативно-разыскных мероприятий на основании следственного поручения в рамках дела об организации массовых беспорядков задержан Алмазбек Атамбаев», — заявили в пресс-службе ведомства.

Экс-глава республики находился на свободе с 6 октября, когда демонстранты вытащили его из СИЗО, а суд изменил меру пресечения на домашний арест. Атамбаев отбывает 11-летний срок за незаконное освобождение криминального авторитета и проходит фигурантом дела о массовых беспорядках в августе 2019 года.

Накануне штаб Атамбаева сообщил о покушении на него во время митинга на площади Ала-Тоо. В стране действует чрезвычайное положение, в крупные города введены войска.

Беспорядки в Киргизии связаны с парламентскими выборами 4 октября. Оппозиция не признала результаты, ЦИК их аннулировал.

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