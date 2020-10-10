Боль в мышцах и волдыри — новые признаки коронавируса. Но в список индикаторов их не внесут
Британские ученые выявили новые признаки коронавируса — боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Однако Национальная служба здравоохранения Великобритании в список индикаторов COVID-19 их не включит, чтобы не перегружать центры тестирования. Об этом 9 октября сообщает Daily Mail.
Согласно докладу британских ученых группы NERVTAG, переданных в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE, сообщает о результатах правительству), к симптомам коронавируса относятся потеря запаха или вкуса, высокая температура, боль в груди и мышцах, хриплый голос, диарея, бред, волдыри на ногах и красные рубцы на лице и шее.
Сейчас, по данным издания, официальными симптомами COVID-19 признаны только высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния или вкуса.
Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, Минздрав посоветовал не ходить в гости и в общественные места на этих выходных. За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших коронавирусом — очередной рекордный показатель с начала пандемии. Всего зараженных 1 285 084.