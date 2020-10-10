Боль в мышцах и волдыри — новые признаки коронавируса. Но в список индикаторов их не внесут

Британские ученые выявили новые признаки коронавируса — боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Однако Национальная служба здравоохранения Великобритании в список индикаторов COVID-19 их не включит, чтобы не перегружать центры тестирования. Об этом 9 октября сообщает Daily Mail.



Согласно докладу британских ученых группы NERVTAG, переданных в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE, сообщает о результатах правительству), к симптомам коронавируса относятся потеря запаха или вкуса, высокая температура, боль в груди и мышцах, хриплый голос, диарея, бред, волдыри на ногах и красные рубцы на лице и шее.

