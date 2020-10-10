Завтра заканчивается выдвижение номинантов премии «Фонтанки». Петербуржцы выбирают лучшие компании и заведения города

Чуть больше суток осталось до официального закрытия приема голосов за номинантов премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Всего несколько голосов могут решить исход отбора и дать возможность вашему любимому заведению или компании выйти в финал.

На сегодняшний день горожане уже назвали без малого 10 тысяч компаний, проектов и заведений, которые, на их взгляд, достойны называться лучшими в Петербурге. Из десяти номинаций, в которых претендентов выдвигают сами петербуржцы, лидеры определились почти во всех. Это те фирмы и проекты, которые сумели собрать наибольшее количество поклонников и друзей. Однако в финал пройдут топ-10 от каждой категории, и во многих из них борьба за «проходные» места куда напряженнее, чем за первые.



Все еще не понятно в номинациях «Бар и ресторан», «Открытие года», «Бизнес-центр и коворкинг», «Арт-пространство» и «Вуз». Там путевку в финал номинантам могут дать буквально считаные голоса петербуржцев.

Герцена или ВШЭ, «Точка кипения» или коворкинг библиотеки на Ржевке, La Vue или «Карл и Фридрих», пельмени Smekalka или сеть супермаркетов «Мята», Studio 212 или «Арт-муза», а может быть, «Бертгольд центр». Только сами читатели выбирают, кто пройдет в финал и получит шанс быть названным лучшим из лучших. Выдвижение заканчивается 11 октября. Времени на то, чтобы собрать группу поддержки, осталось совсем мало, но оно есть.

На специальном сайте премии любой может проголосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Система оценки такова, что чем больше сотрудников, клиентов и друзей компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее пройти в финал. Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут. А здесь компании могут скачать промоматериалы, чтобы активнее привлекать своих клиентов и друзей голосовать за себя.



Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях:

• «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении;

• «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты;

• «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах;

• «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации;

• «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров;

• «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества;

• «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы;

