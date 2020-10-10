«Амулет от коронавируса». Карантинные будни эзотерического магазина и маги в медицинских масках
Участники проекта «Покупай у своих» продолжают рассказывать читателям «Фонтанки» о том, как COVID-19 сказывается на их бизнесе.
«Когда в начале года были объявлены первые две нерабочие недели, мы закрыли торговый зал и перешли на режим работы из дома. Наш небольшой магазин эзотерических товаров изначально ориентирован на интернет-продажи. Самоизоляция не оказалась шоком, ведь торговый зал оборудован для удобства тех покупателей, кто не любит платить онлайн или предпочитает сначала смотреть, а только потом покупать, — рассказывает администратор магазина Татьяна Васильченко. — Можно даже сказать, что ситуация принудила некоторых покупателей научиться пользоваться сайтом и онлайн-кассой. Убытки были неизбежны. Мы хорошо осознавали, что тяжелые времена наступили для всех. Любая торговая организация, которая не предлагала населению товары первой необходимости, оказалась в сложной ситуации. Покупатели стали экономить, спрос резко снизился на все, кроме продуктов питания. Это был тот случай, когда владелец эзотерического магазина оказался реалистом. Коллектив просто работал удаленно без сказочных планов, как много продавать, когда не покупают. Были изменены обязанности сотрудников. Вместо рабочего дня в торговом зале мы выезжали на доставку интернет-заказов. Работали, как было предписано: надевали маски и перчатки, с наличными сталкивались редко, ведь обычно оплата проходила на сайте. Были лишь задержки доставки в другие города и отдаленные районы Санкт-Петербурга. Транспортные компании довольно долго испытывали перегрузку: сотрудников не хватало, заказов становилось все больше, и на сайтах курьерских служб мы видели извинения за неудобства крупным красным шрифтом».
По словам Татьяны, рост интернет-заказов компенсировал потери в выручке. Фирма сохранила штат, а арендодатель сам предложил снизить ставку на период жестких запретов.
«В апреле в наш эзотерический магазин позвонил встревоженный мужчина и спросил, есть ли у нас амулет от коронавируса. Пришлось объяснять, что такого амулета или оберега не существует. Амулет — вещь, порожденная поверьями, а его ношение — традиция. Наши предки использовали обереги от разных болезней, но не от коронавируса, ведь эта инфекция распространяется всего один год. Если кто-то продает такие амулеты, то это выдумка, чтобы заработать деньги, — уверена Татьяна Васильченко. — Амулеты раньше применялись, потому что не существовало медицины. Сейчас их лучше использовать как выражение своего мировоззрения, для укрепления уверенности, чтобы сосредоточиться и увеличить свой психологический тонус».
Поведение клиентов во время пандемии приятно удивило продавцов магических товаров. «Эзотерика — сфера специфическая. Если бы среди покупателей было много ковид-диссидентов, мы бы не удивились. Однако маги исправно приходили на выдачу купленных свечей и карт Таро в масках, держались во время общения на расстоянии, быстро получали свою покупку и уходили, не задерживаясь, — вспоминает администратор магазина. — Карантин показал, что среди населения в среднем гораздо больше нарушителей изоляции, чем среди предсказателей на картах. Повсеместно мы видели, как люди отрицают существование коронавируса и отказываются оставаться дома, а гадалки переходят на онлайн-консультации и публикуют расклады по типу «что мне предпринять, чтобы не заразиться». Пожилые люди, воспитанные в Советском Союзе в духе материализма, усмотрели в самоизоляции заговор, а молодые тарологи без лишних эмоций просто выполнили правила.Сейчас, когда началась вторая волна, у нас снова стало намного меньше посещений».