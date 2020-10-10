«Амулет от коронавируса». Карантинные будни эзотерического магазина и маги в медицинских масках

Участники проекта «Покупай у своих» продолжают рассказывать читателям «Фонтанки» о том, как COVID-19 сказывается на их бизнесе.

«Когда в начале года были объявлены первые две нерабочие недели, мы закрыли торговый зал и перешли на режим работы из дома. Наш небольшой магазин эзотерических товаров изначально ориентирован на интернет-продажи. Самоизоляция не оказалась шоком, ведь торговый зал оборудован для удобства тех покупателей, кто не любит платить онлайн или предпочитает сначала смотреть, а только потом покупать, — рассказывает администратор магазина Татьяна Васильченко. — Можно даже сказать, что ситуация принудила некоторых покупателей научиться пользоваться сайтом и онлайн-кассой. Убытки были неизбежны. Мы хорошо осознавали, что тяжелые времена наступили для всех. Любая торговая организация, которая не предлагала населению товары первой необходимости, оказалась в сложной ситуации. Покупатели стали экономить, спрос резко снизился на все, кроме продуктов питания. Это был тот случай, когда владелец эзотерического магазина оказался реалистом. Коллектив просто работал удаленно без сказочных планов, как много продавать, когда не покупают. Были изменены обязанности сотрудников. Вместо рабочего дня в торговом зале мы выезжали на доставку интернет-заказов. Работали, как было предписано: надевали маски и перчатки, с наличными сталкивались редко, ведь обычно оплата проходила на сайте. Были лишь задержки доставки в другие города и отдаленные районы Санкт-Петербурга. Транспортные компании довольно долго испытывали перегрузку: сотрудников не хватало, заказов становилось все больше, и на сайтах курьерских служб мы видели извинения за неудобства крупным красным шрифтом».

