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10.10.2020 14:12
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Солнце и тепло с петербуржцами до воскресенья, но уже в сопровождении осадков

Теплой для октября погодой и солнечными лучами жители Петербурга смогут наслаждаться и 11 октября, но местами уже пойдет дождь.

Судя по прогнозу Северо-Западного управления Гидрометцентра, лучше всего максимально долго провести время на улице сегодня, 10 октября. Осадков не ожидается до самого вечера, температура около +14. Если выбраться не удастся, то шанс природа оставляет и на воскресенье, правда, облачность будет переменной и синоптики не исключают, что местами днем будет накрапывать дождь. При этом ветер будет тихим, а воздух разогреется до +13 градусов.

© Фонтанка.Ру

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