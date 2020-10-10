Хабаровский следком начал проверку по «дадинской» статье в отношении одного из активистов
Задержанный на митинге в Хабаровске 10 октября активист Александр Приходько может попасть под «дадинскую» статью за неоднократное нарушение порядка участия в публичных мероприятиях.
Вслед за жестким разгоном митинга в Хабаровске, местные власти вспомнили про существование уголовной ответственности за многократное участие в несогласованных акциях. Доследственная проверка началась в отношении Приходько, которого задержали 10 октября. Как пишет «ОВД-Инфо», об этом сообщили его адвокаты. Вместе с ним в отделе еще девять задержанных.
Впервые с начала протестов в Хабаровске, а продолжаются они уже три месяца, митингующих разогнал ОМОН. Поводом послужили палатки, которые пытались поставить активисты напротив здания правительства города. Несколько человек пострадали, задержаны были порядка 30 хабаровчан.
«Дадинской» статья 212.1 Уголовного кодекса называется в честь оппозиционера Ильдара Дадина, который первым в России получил по ней срок.