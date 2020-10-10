Хабаровский следком начал проверку по «дадинской» статье в отношении одного из активистов

Задержанный на митинге в Хабаровске 10 октября активист Александр Приходько может попасть под «дадинскую» статью за неоднократное нарушение порядка участия в публичных мероприятиях.



Вслед за жестким разгоном митинга в Хабаровске, местные власти вспомнили про существование уголовной ответственности за многократное участие в несогласованных акциях. Доследственная проверка началась в отношении Приходько, которого задержали 10 октября. Как пишет «ОВД-Инфо», об этом сообщили его адвокаты. Вместе с ним в отделе еще девять задержанных.

