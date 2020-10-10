От водителя Hyundai, врезавшегося в автобус под Пушкином, пахло алкоголем

Житель Шушар, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пустой автобус в Пушкинском районе Петербурга ранним утром 10 октября, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.



Запах почувствовали врачи. Как стало известно «Фонтанке», 48-летний водитель в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На пассажирском сиденье Hyundai была супруга пострадавшего. Она скончалась на месте.



Мужчина, который находился за рулём автобуса, серьёзных травм не получил.

