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10.10.2020 13:29
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От водителя Hyundai, врезавшегося в автобус под Пушкином, пахло алкоголем

Житель Шушар, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пустой автобус в Пушкинском районе Петербурга ранним утром 10 октября, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Запах почувствовали врачи. Как стало известно «Фонтанке», 48-летний водитель в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На пассажирском сиденье Hyundai была супруга пострадавшего. Она скончалась на месте.

Мужчина, который находился за рулём автобуса, серьёзных травм не получил.

© Фонтанка.Ру

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