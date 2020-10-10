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10.10.2020 13:09
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Из-под окон общежития Аграрного университета в больницу увезли петербуржца. Он был пьян и отчаян

Врачи спасают петербуржца, которого днём 9 октября госпитализировали из-под окон общежития № 3 Петербургского государственного аграрного университета в Пушкине. Падение не было случайным.

Как 10 октября стало известно «Фонтанке», 29-летний молодой человек упал с высоты четвёртого этажа около 15:30 накануне. Доктора диагностировали открытый перелом предплечья, травму живота и разрывы внутренних органов. Пациент находится в тяжёлом состоянии и помещён в шоковую терапию. От него пахнет алкоголем, а друзья рассказали об отчаянии молодого человека.

Днём 8 октября из окон гимназии № 67 Петроградского района выпал ученик восьмого класса. Он находится в крайне тяжёлом состоянии.

© Фонтанка.Ру

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