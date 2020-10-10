Ушел из жизни экс-футболист сборной России Василий Кульков

«Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», — говорится в сообщении.

Как рассказала РБК супруга экс-футболиста Елена Махарадзе, 54-летний Василий Кульков скончался в реанимации. «Он готовился к плановой операции, которая должна была состояться в понедельник. Вчера вечером он попал в реанимацию, ему плохо стало. Врачи сделали все мыслимое и немыслимое, чтобы его вытащить. Ночь прошла, но в 10:21 утра медики сказали, что он скончался», — сообщила Елена Махарадзе.

В 2019 году у Василия Кулькова диагностировали плоскоклеточный рак пищевода. В том же году его прооперировали — хирургическое вмешательство продлилось 14 часов. В июне 2020 года Елена Махарадзе сообщила об улучшении состояния экс-футболиста, но процесс восстановления назвала очень сложным.



Василий Кульков играл за московский «Спартак» на позиции защитника с 1989 по 1991 и с 1995 по 1997 год. В 1989 году он стал чемпионом и в 1991 году серебряным призером чемпионата СССР, а также бронзовым призером российского первенства 1995 года. Кроме того, он дважды выигрывал первенство Португалии — с «Бенфикой» и «Порту», а в составе петербургского «Зенита» завоевал Кубок России. С 2002 года он занимался тренерской деятельностью, а в 2009 году под его руководством молодежный состав «Спартака» стал победителем молодежного первенства России.

