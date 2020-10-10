О вскрытии дверей, алкоголе и чужих каршеринговых аккаунтах петербургской полиции расскажут подростки

Рассказывать о любви к чужим машинам петербургским полицейским будут 15-летний студент Автодорожного колледжа и 18-летний неработающий петербуржец. От любопытства двоих пострадали «Ниссан» и ВАЗ.



Как сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД, первого подозревают в том, что поздним вечером 8 октября на улице Ивана Фомина, 7, он открыл двери припаркованного там ВАЗа и уехал кататься. Вскоре он был задержан.



Второй же, по версии очевидцев и правоохранителей, оказался за рулём угнанного каршерингового «Ниссана Кашкай» в состоянии алкогольного опьянения. По данным «Фонтанки», ночью 8 октября машину остановили на Байконурской улице, 15. «Ниссаном» молодой человек управлял, используя аккаунт своего знакомого.

