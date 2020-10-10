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10.10.2020 11:32
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О вскрытии дверей, алкоголе и чужих каршеринговых аккаунтах петербургской полиции расскажут подростки

Рассказывать о любви к чужим машинам петербургским полицейским будут 15-летний студент Автодорожного колледжа и 18-летний неработающий петербуржец. От любопытства двоих пострадали «Ниссан» и ВАЗ.

Как сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД, первого подозревают в том, что поздним вечером 8 октября на улице Ивана Фомина, 7, он открыл двери припаркованного там ВАЗа и уехал кататься. Вскоре он был задержан.

Второй же, по версии очевидцев и правоохранителей, оказался за рулём угнанного каршерингового «Ниссана Кашкай» в состоянии алкогольного опьянения. По данным «Фонтанки», ночью 8 октября машину остановили на Байконурской улице, 15. «Ниссаном» молодой человек управлял, используя аккаунт своего знакомого.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, именно эту каршеринговую машину незадолго до этого неизвестные угнали с Туристской улицы, 23. По факту неправомерного завладения «Ниссаном» возбуждено уголовное дело, а в отношении молодого водителя за езду в нетрезвом виде составили административный протокол.

Судьба петербуржца, завладевшего ВАЗом, также решается. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подростка передали родителям.

© Фонтанка.Ру

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