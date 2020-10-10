Виртуальные дебаты Трампа и Байдена отменены. Следующие состоятся по расписанию

Комиссия по президентским дебатам США отменила второй раунд предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. Об этом 9 октября сообщила AP. Ранее комиссия объявила, что намеченные на 15 октября дебаты пройдут дистанционно.

Несмотря на отмену второго раунда, комиссия также подтвердила, что третий раунд дебатов состоится 22 октября. Его планировали провести в Нэшвилле.



В пятницу, 9 октября, лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли объявил, что президент США завершил курс лечения от COVID-19 и может вернуться к публичным выступлениям уже в эти выходные.

