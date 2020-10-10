За сутки в Петербурге от коронавируса подтверждена смерть нескольких десятков человек

В России за 10 октября в смертельную коронавирусную статистику включили 197 человек. На Петербург пришлось 36 из этих смертей.



Всего в городе, по данным оперативного штаба, 3 220 смертей. Количество выздоровевших за сутки — 251 человек. Как и прежде, это число практически ровно пополам бьется с количеством зараженных, которых сегодня 501 человек. В Смольном комментировали эту странную закономерность — тест быстрее подтверждает ковид, чем пациента выписывают.



В России за сутки 197 смертей. Всего умерли 22454 пациента.

