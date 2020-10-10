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10.10.2020 10:15
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Под Пушкином Hyundai врезался в автобус. Есть погибшие и пострадавшие

Автомобиль оказался на встречной полосе в Пушкинском районе Петербурга ранним утром 10 октября. На линию не доехал автобус.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло в половине пятого утра на перекрестке Колпинского шоссе и Промышленной улицы. 43-летний водитель на Hyundai выехал на встречную полосу, по которой ехал пассажирский автобус ЛИАЗ. 46-летний пассажир легкового автомобиля умер на месте, водитель в крайне тяжелом состоянии.

Второй водитель не пострадал, а автобус был пустым — он только ехал на линию из парка.

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Комментарии (1)

coronel
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