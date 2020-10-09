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09.10.2020 23:31
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Внучка Боярского предстала в образе сквернословящей Bad Girl в своем первом клипе

Катерина Боярская записала песню и выложила отрывок клипа на нее в своем Instagram 9 октября. Девушка велит ухажеру выметаться вместе со своим хламом.

Судя по короткому ролику, в клипе девушка предстает в дерзком образе, отчитывает и ругается с молодым человеком. По смыслу текста, она «устала заниматься этой борьбой» и велит ухажеру выметаться, а заодно забрать свой хлам. Снят клип преимущественно в метрополитене, Боярская одета в футболку с названием группы «Nirvana». В небольшом отрывке из видео содержится ненормативная лексика (что запрещает «Фонтанке» его опубликовать).

Саму песню Боярская представила на суд публики несколько дней назад. Называется она Bad Girl («плохая девочка»).

21-летняя Катерина Боярская — внучка актера Михаила Боярского и дочь депутата Госдумы Сергея. Она выступает под псевдонимом VENNA. Песня Bad Girl — ее музыкальный дебют.

Фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

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Комментарии (14)

Fenomen
Кстати, в каком городе какой страны сей метрополитен?
Fenomen
Да, это вам не зеленоглазое такси, млин.
Fenomen
Скоро станет заслуженной артисткой.
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