Внучка Боярского предстала в образе сквернословящей Bad Girl в своем первом клипе
Катерина Боярская записала песню и выложила отрывок клипа на нее в своем Instagram 9 октября. Девушка велит ухажеру выметаться вместе со своим хламом.
Судя по короткому ролику, в клипе девушка предстает в дерзком образе, отчитывает и ругается с молодым человеком. По смыслу текста, она «устала заниматься этой борьбой» и велит ухажеру выметаться, а заодно забрать свой хлам. Снят клип преимущественно в метрополитене, Боярская одета в футболку с названием группы «Nirvana». В небольшом отрывке из видео содержится ненормативная лексика (что запрещает «Фонтанке» его опубликовать).
Саму песню Боярская представила на суд публики несколько дней назад. Называется она Bad Girl («плохая девочка»).
21-летняя Катерина Боярская — внучка актера Михаила Боярского и дочь депутата Госдумы Сергея. Она выступает под псевдонимом VENNA. Песня Bad Girl — ее музыкальный дебют.