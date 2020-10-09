Победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» в пятницу, 9 октября, в Петербурге. Армейцы выиграли со счетом 4:3.
У СКА отличились Яков Тренин (2 минута), Антон Бурдасов (24), Линден Вей (47) и Евгений Кетов (50). За «Сочи» забили Сергей Шмелев (41), Даниил Огирчук (59), Мальте Стремвалль (59).
Всё!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 9, 2020
Выдерживаем сложнейшую концовку и побеждаем "Сочи" в Ледовом.
4:3 в нашу!#СКАСОЧ pic.twitter.com/lkOgBaucLH
Отметим, что это первая победа СКА под руководством вице-президента Романа Ротенберга, который исполняет обязанности главного тренера из-за болезни Валерия Брагина. Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в клубе.
Следующий матч СКА проведет 12 октября против московского «Динамо».