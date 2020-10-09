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09.10.2020 20:30
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Пересечь Невский наискосок. Появилось видео бездумной езды «Мерседеса» с номерами О...ММ

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись аварии на Невском проспекте, остановившей транспортное движение вечером 9 октября. Водитель представительского «Мерседеса» с номерами О945ММ78 проявил чудеса диагональной езды.

Камера уличного наблюдения запечатлела маневр «Мерседеса», решившего на пересечении Невского проспекта и Казанской улицы перестроиться из четвертого ряда в первый. Вполне ожидаемо ехавший по своей полосе мотоциклист врезался в машину. Его пассажирка сломала руку.

Черный седан 2014 года выпуска зарегистрирован на ООО «Бор». Компания с пропиской на Невском, 156 занимается продажей одежды. Директор организации - Софья Чернова. Она же совладелец девяти компаний, например, ООО «Гарсон», ООО «Мажестик» и другие. Почти все они зарегистрированы в центре города.

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Комментарии (9)

Роберто
Странно, что водила мерса сразу номера скручивать не побежал!
AceMentura
Водила мерса виновен.
Но виновен и водила мотика.
С правого ряда (а он двигался именно там , на видео в самом начале зафиксировано) по Невскому у Конюшенной только направо можно.
Так что, будет обоюдочка.
Жаль только пассажирку со сломанной рукой.
hal9000
тетя Соня наверно платит много..мож меня возьмет водителем..хотя из меня водитель конеЧно..я тихо катаюсь.. начну бензин воровать..с запчастями начну налево..не из меня водитель не особо..но зарплата..?!
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