Пересечь Невский наискосок. Появилось видео бездумной езды «Мерседеса» с номерами О...ММ
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись аварии на Невском проспекте, остановившей транспортное движение вечером 9 октября. Водитель представительского «Мерседеса» с номерами О945ММ78 проявил чудеса диагональной езды.
Камера уличного наблюдения запечатлела маневр «Мерседеса», решившего на пересечении Невского проспекта и Казанской улицы перестроиться из четвертого ряда в первый. Вполне ожидаемо ехавший по своей полосе мотоциклист врезался в машину. Его пассажирка сломала руку.
Черный седан 2014 года выпуска зарегистрирован на ООО «Бор». Компания с пропиской на Невском, 156 занимается продажей одежды. Директор организации - Софья Чернова. Она же совладелец девяти компаний, например, ООО «Гарсон», ООО «Мажестик» и другие. Почти все они зарегистрированы в центре города.