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09.10.2020 19:17
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Собянин рассказал, при каких условиях в Москве будут введены новые, более строгие ограничения

Столичный градоначальник уверен, что следующая неделя станет решающей для московских властей при принятии решения о введении новых ограничений.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных, ограничительных мер», — написал Сергей Собянин в личном блоге 9 октября.

В столице в начале недели было зарегистрировано пиковое значение для осенней статистики в 4 тысячи новых заболевших, а потом она незначительно снизилась, и в пятницу составила 3701 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Москве с начала пандемии зафиксировано 321 812 заболевших, из которых 5530 — умерли.

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Комментарии (1)

260551481
Естественно не удастся и все это понимают. Так что затаривайтесь продуктами длительного хранения...
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