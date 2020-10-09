Собянин рассказал, при каких условиях в Москве будут введены новые, более строгие ограничения

Столичный градоначальник уверен, что следующая неделя станет решающей для московских властей при принятии решения о введении новых ограничений.



«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных, ограничительных мер», — написал Сергей Собянин в личном блоге 9 октября.



В столице в начале недели было зарегистрировано пиковое значение для осенней статистики в 4 тысячи новых заболевших, а потом она незначительно снизилась, и в пятницу составила 3701 новый случай заражения COVID-19.

