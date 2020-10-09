Движение по главному проспекту Петербурга в вечерний час пик осложнили сразу две аварии на одном перекрестке. Рядом столкнулись два автомобиля и автомобиль с мотоциклом.



Как сообщил «Фонтанке» очевидец, вечером 9 октября на Невском проспекте, у пересечения с Большой Конюшенной улицей, столкнулись два легковых автомобиля и рядом — легковая и мотоцикл. «Мотик вроде живой, свидетели помогают. Скорая вроде приехала», — добавляет читатель.