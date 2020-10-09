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09.10.2020 19:05
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Двойное ДТП с участием мотоцикла собирает пробку на Невском в вечерний час пик

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Движение по главному проспекту Петербурга в вечерний час пик осложнили сразу две аварии на одном перекрестке. Рядом столкнулись два автомобиля и автомобиль с мотоциклом.

Как сообщил «Фонтанке» очевидец, вечером 9 октября на Невском проспекте, у пересечения с Большой Конюшенной улицей, столкнулись два легковых автомобиля и рядом — легковая и мотоцикл. «Мотик вроде живой, свидетели помогают. Скорая вроде приехала», — добавляет читатель.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В группе «Мотосолидарность ДТП» уточняют, что мотоциклист в порядке, а его пассажирка сломала руку и находится в машине скорой помощи.

По данным «Яндекс.Пробок», на Невском проспекте наблюдается затор в сторону Большой Конюшенной. Особенно плотная пробка начинается от площади Островского.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

beglovidiot
по фото мерен хотел с 3 ряда уехать на право =))
_Igor_
Мотоциклисты не нужны.
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