Арбитры Российской премьер-лиги начали болеть COVID-19

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил изданию «СЭ», что арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.

Кроме того, в РФС ждут повторного теста арбитра Владимира Москалева.

«Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы», — сообщил он.

— Хватит ли вам арбитров для матчей РПЛ?

— Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем.