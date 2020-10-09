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09.10.2020 18:02
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Группа «Красная плесень» презентует новый альбом и сыграет концерт на гитарах-лопатах и гитарах-топорах

Одна из самых нецензурных групп отечественной сцены продолжает свой творческий путь после возвращения в строй фронтмена и автора Павла Яцыны. В прошлом году «Красная плесень» выпустила свой 59-й номерной альбом, а 11 октября коллектив выступит в клубе «OPERA», где презентуют уже 61-й релиз (18+). И это не все новости.

Фото: vk.com/plesen

Изюминкой концерта станут необычные музыкальные инструменты, на которых будут исполнены песни. Дело в том, что Павел Яцына известен не только как автор матерных песенок, но и как опытный конструктор гитар-лопат. В буквальном смысле: на обычную гитару устанавливается вся электроника, натягиваются струны, и всё — можно играть.

Фото: vk.com/plesen

В 2011 году у Яцыны вышел инструментальный альбом Shovellica — симфоническая музыка, все партии в которой были сыграны исключительно ни гитарах-лопатах.

Теперь Яцына пошел дальше и кроме гитар-лопат приготовил еще и гитары-топоры. Все это чудо возьмут в руки музыканты и 11 октября сыграют знакомые всем поклонникам коллектива песни.

«Красная плесень» — юмористическая панк-группа, основанная в 1989 году Павлом Яцыной и известная исполнением песен с использованием ненормативной лексики, а также куплетов, частушек, сказок, музыкальных пародий, стихов и анекдотов. Ранее в интервью «Фонтанке» Яцына рассказал, что увлекся джазом, считает писателей алкоголиками, а также провел параллели между собой и Моцартом.

Алексей Нимандов

Фото: vk.com/plesen
Фото: vk.com/plesen

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Комментарии (1)

муматор
"Колобок просто звонко хрустнул под немецким сапогом Ивана" - немного вторично после "Сектора Газа", но местами прикольно было.
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