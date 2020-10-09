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09.10.2020 18:00
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Главный эпидемиолог Петербурга рассказала, можно ли верить статистике по COVID-19

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Петербурга Людмила Зуева оценила достоверность коронавирусной статистики в Северной столице. Как писала «Фонтанка», по смертям она может отставать на месяц или больше, по выздоровлениям это таинственная половина от заболевших.

«Как эпидемиолог я вам могу сказать, что, к сожалению, да, статистика у нас страдает, — заявила специалист «Фонтанке» 9 октября. — В какой-то степени, да, статистику подделывают под проблемы, которые возникают в стране. Это есть. Но все-таки в какой-то степени, конечно, мы понимаем, что раньше было мало, теперь много, такими понятиями мы можем оперировать. А количеством… это…. страдания есть в статистике».

Но, по её мнению, по крайней мере те люди, которые решают эту проблему, — они знают правду.

Полную версию интервью специалиста о вызывающей вопросы коронавирусной статистике, растущей заболеваемости и «второй волне» читайте здесь.

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