Работы на коммуникациях перекроют и ограничат несколько улиц в Петербурге
С 10 октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения из-за работ на газопроводах и водопроводе. Часть завершится за выходные, часть продлится до ноября. В Петроградском районе города из-за прокладки теплосети ограничения введут до апреля 2021 года.
Как сообщает 9 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 10 по 11 октября из-за работ по ремонту оборудования газопроводов, которые проводит ООО «ПетербургГаз», будет перекрыто движение транспорта по Захарьевской улице — от Потёмкинской улицы до проспекта Чернышевского. Объезд предусмотрен по проспекту Чернышевского, Шпалерной улице, Потёмкинской улице и улице Чайковского.
На этот же срок и по той же причине будет ограничен проезд по Липовой аллее от Школьной улицы до Дибуновской улицы. Объехать ограничения можно будет по Дибуновской улице, улице Покрышева и Школьной улице.
Кроме того, до 1 ноября в связи с аналогичными работами будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Новоорловской и Заповедной улицам.
Реконструкция водопровода с 10 октября по 2 ноября перекроет движение транспорта по 2-й Комсомольской улице от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов. Работы выполняет ООО ИИС.
А с 12 октября 2020 года ограничат движение по улице Рентгена — от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева. ООО «РМС Северо-Запад» продолжает прокладывать теплосеть. Ограничения продлятся до 30 апреля 2021 года.