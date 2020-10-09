С 10 октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения из-за работ на газопроводах и водопроводе. Часть завершится за выходные, часть продлится до ноября. В Петроградском районе города из-за прокладки теплосети ограничения введут до апреля 2021 года.



Как сообщает 9 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 10 по 11 октября из-за работ по ремонту оборудования газопроводов, которые проводит ООО «ПетербургГаз», будет перекрыто движение транспорта по Захарьевской улице — от Потёмкинской улицы до проспекта Чернышевского. Объезд предусмотрен по проспекту Чернышевского, Шпалерной улице, Потёмкинской улице и улице Чайковского.