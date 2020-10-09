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09.10.2020 17:35
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Работы на коммуникациях перекроют и ограничат несколько улиц в Петербурге

С 10 октября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения из-за работ на газопроводах и водопроводе. Часть завершится за выходные, часть продлится до ноября. В Петроградском районе города из-за прокладки теплосети ограничения введут до апреля 2021 года.

Как сообщает 9 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 10 по 11 октября из-за работ по ремонту оборудования газопроводов, которые проводит ООО «ПетербургГаз», будет перекрыто движение транспорта по Захарьевской улице — от Потёмкинской улицы до проспекта Чернышевского. Объезд предусмотрен по проспекту Чернышевского, Шпалерной улице, Потёмкинской улице и улице Чайковского.

Фото: ГАТИ Петербурга

На этот же срок и по той же причине будет ограничен проезд по Липовой аллее от Школьной улицы до Дибуновской улицы. Объехать ограничения можно будет по Дибуновской улице, улице Покрышева и Школьной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга

Кроме того, до 1 ноября в связи с аналогичными работами будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Новоорловской и Заповедной улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга

Реконструкция водопровода с 10 октября по 2 ноября перекроет движение транспорта по 2-й Комсомольской улице от проспекта Народного Ополчения до проспекта Ветеранов. Работы выполняет ООО ИИС.

Фото: ГАТИ Петербурга

А с 12 октября 2020 года ограничат движение по улице Рентгена — от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева. ООО «РМС Северо-Запад» продолжает прокладывать теплосеть. Ограничения продлятся до 30 апреля 2021 года.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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