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09.10.2020 16:19
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В Киргизии обстреляли машину с экс-президентом внутри. Соратники говорят о покушении

Помощница экс-президента Алмазбека Атамбаева рассказал о покушении на площади Ала-Тоо.

«Было совершено покушение на Алмазбека Атамбаева. <...> В машину экс-президента стреляли боевыми пулями», — сообщила 9 октября Кунгух Жолдубаева на Facebook.

Чуть позже сам Атамбаев уточнил, что он не пострадал. В видео, выложенном соратниками, он показал отверстия от пуль. Он оценивает произошедшее как покушение.

В Бишкеке сегодня был объявлен режим ЧП из-за угрозы массовых беспорядков. Власти распорядились ввести в город армию. Сейчас страна остается без правительства и премьера.

Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».

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