В Киргизии обстреляли машину с экс-президентом внутри. Соратники говорят о покушении

Помощница экс-президента Алмазбека Атамбаева рассказал о покушении на площади Ала-Тоо.



«Было совершено покушение на Алмазбека Атамбаева. <...> В машину экс-президента стреляли боевыми пулями», — сообщила 9 октября Кунгух Жолдубаева на Facebook.



Чуть позже сам Атамбаев уточнил, что он не пострадал. В видео, выложенном соратниками, он показал отверстия от пуль. Он оценивает произошедшее как покушение.



В Бишкеке сегодня был объявлен режим ЧП из-за угрозы массовых беспорядков. Власти распорядились ввести в город армию. Сейчас страна остается без правительства и премьера.

