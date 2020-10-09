18 декабря — онлайн-дискуссия «Юридические итоги года»

Дата: 18 декабря 12:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Спикеры:
1. Михаил Тимонов, партнер Eversheds Sutherland. Корпоративное право и M&A.
2. Инна Михайлова. Руководитель практики арбитражных споров ЮК ATRA. Разрешение споров в условиях коронавируса. Тренды уходящего года.
3. Юлия Комбарова, управляющий партнер «Юридического бюро №1». Банкротство.
4. Андрей Гусев, управляющий партнер Borenius. Основные налоговые события 2020 года.
5. Роман Чистяков, юрист ЮБ «Григорьев и партнеры». Коронавирус и аренда коммерческих помещений.
6. Татьяна Грушко, директор по развитию Legal to Business. Компенсационное финансирование: спасение должника или «черный лебедь» для кредитора.
7. Валерий Зинченко, старший партнер, коллегия адвокатов Pen & Paper. Корпоративные конфликты в COVID эпоху: новая волна
8. Гуритана Гучуа, специалист в области международного права ЦПО Групп (Санкт-Петербург). Важнейшие изменения в международном праве 2020 года.
9. Ксения Иванова, партнер «Ивановы и партнеры». Семейное и наследственное право — итоги года.
Темы, которые ждут своих спикеров:
- Строительство
- Инфраструктура и ГЧП
- Финансовое право
- Антимонопольное право и Госзаказ
- Интеллектуальное право
- Конституционное право
- Таможенное право и ВЭД
- Морское право
- Спортивное право
- Экологическое право
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru