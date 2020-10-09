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18 декабря — онлайн-дискуссия «Юридические итоги года»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает ведущих экспертов рынка правовых услуг, а также судей и представителей правоохранительных органов, принять участие в онлайн-дискуссии «Юридические итоги года», посвященной подведению итогов 2020 года в российском законодательстве и судебной практике, а также прогнозам на 2021 год.

Фото: pixabay.com

Дата: 18 декабря 12:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Спикеры:

1. Михаил Тимонов, партнер Eversheds Sutherland. Корпоративное право и M&A.

2. Инна Михайлова. Руководитель практики арбитражных споров ЮК ATRA. Разрешение споров в условиях коронавируса. Тренды уходящего года.

3. Юлия Комбарова, управляющий партнер «Юридического бюро №1». Банкротство.

4. Андрей Гусев, управляющий партнер Borenius. Основные налоговые события 2020 года.

5. Роман Чистяков, юрист ЮБ «Григорьев и партнеры». Коронавирус и аренда коммерческих помещений.

6. Татьяна Грушко, директор по развитию Legal to Business. Компенсационное финансирование: спасение должника или «черный лебедь» для кредитора.

7. Валерий Зинченко, старший партнер, коллегия адвокатов Pen & Paper. Корпоративные конфликты в COVID эпоху: новая волна

8. Гуритана Гучуа, специалист в области международного права ЦПО Групп (Санкт-Петербург). Важнейшие изменения в международном праве 2020 года.

9. Ксения Иванова, партнер «Ивановы и партнеры». Семейное и наследственное право — итоги года.

Темы, которые ждут своих спикеров:

  • Строительство
  • Инфраструктура и ГЧП
  • Финансовое право
  • Антимонопольное право и Госзаказ
  • Интеллектуальное право
  • Конституционное право
  • Таможенное право и ВЭД
  • Морское право
  • Спортивное право
  • Экологическое право

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

 

План мероприятий
Фото: pixabay.com

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