Румыния отозвала посла из Минска

Посол Румынии в Белоруссии Виорел Мошану отозван для консультаций, сообщил 9 октября румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску в Twitter.

«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату», — написал Ауреску.



Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии накануне, 7 октября посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис был отозван в Ригу для консультаций.

