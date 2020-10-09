Румыния отозвала посла из Минска

Посол Румынии в Белоруссии Виорел Мошану отозван для консультаций, сообщил 9 октября румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску в Twitter.
We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania🇱🇹 & Poland🇵🇱. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results.@RauZbigniew @LinkeviciusL— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020
«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату», — написал Ауреску.
Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии накануне, 7 октября посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис был отозван в Ригу для консультаций.
Глава МИД Польши Збигнев Рау вечером 5 октября заявил в «Твиттере» о некоем «отзыве послов стран ЕС из Белоруссии». С его слов, Европейский Союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии. Для консультаций были отозваны послы Польши, Литвы, Германии и Эстонии.
Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.