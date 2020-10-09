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09.10.2020 15:35
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Румыния отозвала посла из Минска

Посол Румынии в Белоруссии Виорел Мошану отозван для консультаций, сообщил 9 октября румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску в Twitter.

«Мы решили отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей. Белоруссия должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны ЕС не поможет диалогу и не приведет к положительному результату», — написал Ауреску.

Министерство иностранных дел Эстонии отозвало посла в Белоруссии накануне, 7 октября посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис был отозван в Ригу для консультаций.

Глава МИД Польши Збигнев Рау вечером 5 октября заявил в «Твиттере» о некоем «отзыве послов стран ЕС из Белоруссии». С его слов, Европейский Союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии. Для консультаций были отозваны послы Польши, Литвы, Германии и Эстонии.

Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.

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Комментарии (5)

baddancer
Ай-нанэ! Рынок услуг по гаданию, снятию порчи и краже коней в Белоруссии под серьёзной угрозой! Жизнь дала трещину! Бацька должен уйти!
Olen
Только на пользу, меньше нищих румын приедут воровать и торговать своими овощами в Беларусь.
hal9000
Хм..интересно ,а что думают насчет всей этой фигни белорусские женщины?
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