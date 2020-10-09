«Люди устали от ограничений». Собянин призвал россиян «продержаться еще несколько месяцев»
Столичный градоначальник согласился с тем, что люди устали от коронавирусных ограничений.
«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев», — заявил 9 октября Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
По его словам, россиянам стоит подождать массового производства вакцины, которая «снимет эту проблему». Мэр Москвы призвал людей соблюдать ограничения, чтобы «избежать коллапса».
Президент Владимир Путин еще в сентябре констатировал, что жители России устали от масок и ограничений.
Сегодня, 9 октября, в РФ был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала пандемии.