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09.10.2020 15:27
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«Люди устали от ограничений». Собянин призвал россиян «продержаться еще несколько месяцев»

Столичный градоначальник согласился с тем, что люди устали от коронавирусных ограничений.

«Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев», — заявил 9 октября Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, россиянам стоит подождать массового производства вакцины, которая «снимет эту проблему». Мэр Москвы призвал людей соблюдать ограничения, чтобы «избежать коллапса».

Президент Владимир Путин еще в сентябре констатировал, что жители России устали от масок и ограничений.

Сегодня, 9 октября, в РФ был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала пандемии.

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Комментарии (10)

teodor
Может несколько лет!
alexadmin
Ой, да ладно. Уж сколько веков терпим - и еще немного осилим.
Дмитрий.Хилл
Вы зачем-то,балбесы, народ доводите. А потом когда и Собянина и того главного балбеса из Кремля народ свергать пойдет из-за ваших псевдокарантинов из-за ОРВИ - как дурачок Керенский больше ста лет назад в женском белье за границу свалите в темпе.
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