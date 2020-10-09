Смольный продлил «Анне Нове» аренду участка под застройку в Муринском парке

Как следует из ответа комитета имущественных отношений на имя активистки Марианны Бакан, город заключил с «Анной Новой» договор аренды участка на Гражданском проспекте для строительства спортобъекта сроком до 27 августа 2024 года. При этом первоначально договор аренды был заключен до конца августа 2021 года.

Правительство Петербурга продлило компании «Анна Нова» договор аренды на участок в Муринском парке, где компания намерена построить вторую очередь спорткомплекса «Нова Арена». Об этом 9 октября сообщили защитники зеленой зоны в паблике «За сохранение Муринского парка» во «ВКонтакте».

Борьба горожан за участок продолжается с 2018 года, когда Смольный отдал его компании в аренду. Территорию предварительно вывели из состава парка. Летом 2019 года часть березовой рощи в границах участка вырубили, в результате чего три профильных вице-губернатора получили от главы города выговоры, а Александр Беглов констатировал «полное нарушение порядка реализации проекта».

Защитники парка оспаривают разрешительную документацию в судах и одержали несколько побед. В частности, в сентябре уже во второй инстанции устояло решение о признании незаконным перевода почти 1,8 га из зоны рекреации в зону спортивных сооружений. Кроме того, жители оспаривают и выданное компании разрешение на строительство.

Компания «Анна Нова», согласно данным СПАРК, принадлежит Анне Бариновой, супруге бизнесмена, миллиардера Олега Баринова, совладельца компаний «Петрохимоптторг», «Петербургстрой», ПФК «Кристалл», «СПб Биодом». Его жена известна как владелица галереи современного искусства «Анна Нова», также в ее собственности 20% компании «Ланчбокс». Олег Баринов — бывший партнер по бизнесу Алексея Полтавченко, сына экс-губернатора Петербурга. Полтавченко-младший ранее имел долю в «Петербургстрое», а Баринов, в свою очередь, был совладельцем ООО «Инвестбугры», в котором Полтавченко в настоящее время принадлежат 50%.