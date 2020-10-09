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09.10.2020 14:14
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СК раскрыл подробности задержания архангельского экс-министра. Его подозревают в развращении школьниц в Интернете

Подробности задержания бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева 9 октября приводит региональное управление СК. Его подозревают в развращении несовершеннолетних школьниц в Интернете.

«По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера», — говорится в сообщении.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по 135-й статье УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц). Следователями допрашиваются свидетели и проводятся экспертизы.

Информация о 242-й статье УК РФ (изготовление и оборот порнографических материалов) не подтвердилась.

Ранее о задержании Гнедышева со ссылкой на архангельскую администрацию сообщили СМИ. По их информации, в его кабинете прошли обыски. В профессиональной карьере подозреваемого в развратных действиях не только высокие посты в региональном министерстве образования, но и работа учителем и директором в школах Северодвинска. По некоторым данным, накануне задержанный написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

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