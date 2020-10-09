«Ситуация, сопряженная с насилием и угрозой жизни». В столице Киргизии вводят режим чрезвычайного положения
Президент Киргизии объявил о введении режима ЧП на территории Бишкека.
«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20:00 часов 9 октября 2020 года до 08:00 часов 21 октября 2020 года», — сообщается 9 октября на сайте Сооронбая Жээнбекова.
По его словам, на такие меры власти пошли «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».
Жээнбеков указал, что основная задача сейчас — добиться стабилизации общественно-политической ситуации.
Сегодня, 9 октября, президент также снял с должности премьер-министра Кубатбека Боронова.
Беспорядки в Бишкеке начались на следующий день после парламентских выборов, в ходе которых большинство мест в однопалатном законодательном органе Киргизии досталось двум «партиям власти», которые ранее в парламенте представлены не были. При этом сразу три партии потеряли все свои мандаты. Об этом «Фонтанке» рассказал бывший посол Киргизии в США Кадыр Токтогулов. Вскоре ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. В ходе беспорядков пострадали более тысячи человек.
Тем временем, в стенах парламента не утихают разговоры об импичменте. О местонахождении действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова известно мало, по словам его пресс-секретаря, он «продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке». В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что она «напоминает бардак и хаос».