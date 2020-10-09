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09.10.2020 13:35
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В Архангельской области и. о. министра образования заподозрили в разврате и распространении порнографии

Исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов. Об этом 9 октября сообщает издание 29.ru.

По информации издания, в его кабинете в здании регионального правительства прошли обыски. По словам директора департамента информации администрации Архангельской области Оксаны Катовской, его подозревают по 135-й и 242-й статьям УК РФ (развратных действиях с лицом младше 16 лет и изготовлении порнографических материалов).

Как пишет 29.ru, Гнедышев стал исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года, когда министр Олег Полухин ушел в отставку. До этого он работал учителем математики, физики и информатики в общеобразовательных школах Северодвинска, а затем директором МБОУ «Северодвинская городская гимназия».

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что и. о. министра образования задержали, в ближайшее время ему может быть предъявлено обвинение.

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