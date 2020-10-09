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09.10.2020 11:31
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Куба по-прежнему либре. Остров свободы готов принимать туристов во время пандемии

Премьер-министр Кубы объявил о смягчении коронавирусных ограничений с середины октября.

«Тринадцать из шестнадцати провинций Кубы теперь будут открыты для туризма. <...> Столица Гавана будет закрыта, поскольку она только что справилась со второй волной инфекций с помощью строгих мер», — сообщает 9 октября Travel Daily.

Премьер острова Мануэль Марреро заявил, что стране необходимо переходить к стадии «новой нормальности». По его словам, Куба готова принимать туристов, однако им рекомендовано будет соблюдать меры предосторожности. Также кубинские власти намерены тестировать путешественников.

С начала пандемии на Кубе выявили 5 883 случая коронавируса. 21 марта страна закрыла границы для иностранцев из-за COVID-19.

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