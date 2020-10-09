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09.10.2020 10:22
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Пьяный петербуржец устроил огненное шоу под окнами соседей. Во дворе полыхала «Газель»

Огненное шоу минувшим вечером наблюдали жители Красногвардейского района Петербурга. Организатором мероприятия стал их сосед, спонсором выступил находящийся в его крови алкоголь.

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, накануне полицейские задержали 68-летнего безработного жителя одного из домов на Пискаревском проспекте. По предварительной информации, он поджег принадлежащую его соседке «Газель». Что заставило его пойти на такой шаг, пока не ясно. В момент задержания от него пахло алкоголем. Возможно, именно горячительные напитки подтолкнули местного жителя сделать вечер более зрелищным.

То, как происходил поджог, внимательно изучат сотрудники полиции. Момент совершения преступления зафиксировала установленная на фасаде здания камера видеонаблюдения.

Предполагаемого поджигателя поместили в изолятор временного содержания. В отношении него составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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