Вором, вскрывшим ножницами квартиру петербургской пенсионерки, оказался ее внук
Петербургские полицейские вышли на след того, кто оставил без золота и наполненной деньгами банки пожилую жительницу Невского района. По предварительной информации, это мог быть ее внук.
Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, по подозрению в квартирной краже сотрудники полиции разыскивают 31-летнего мужчину по имени Арнольд. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый приходится потерпевшей внуком. С середины «нулевых» в изоляции он находился чаще, чем на свободе. Его судили за кражи, грабеж и мошенничество.
Как ранее писала «Фонтанка», в конце сентября этого года пожилая хозяйка квартиры одного из домов на Октябрьской набережной в Петербурге отлучалась из дома на прогулку. Пока ее не было, неизвестный вскрыл ножницами входную дверь и украл золотые украшения, а также металлическую банку с балкона, в которой хранились сотни тысяч рублей.