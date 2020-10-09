Вором, вскрывшим ножницами квартиру петербургской пенсионерки, оказался ее внук

Петербургские полицейские вышли на след того, кто оставил без золота и наполненной деньгами банки пожилую жительницу Невского района. По предварительной информации, это мог быть ее внук.



Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, по подозрению в квартирной краже сотрудники полиции разыскивают 31-летнего мужчину по имени Арнольд. Возбуждено уголовное дело.



Подозреваемый приходится потерпевшей внуком. С середины «нулевых» в изоляции он находился чаще, чем на свободе. Его судили за кражи, грабеж и мошенничество.

