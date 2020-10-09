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09.10.2020 09:57
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Вором, вскрывшим ножницами квартиру петербургской пенсионерки, оказался ее внук

Петербургские полицейские вышли на след того, кто оставил без золота и наполненной деньгами банки пожилую жительницу Невского района. По предварительной информации, это мог быть ее внук.

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, по подозрению в квартирной краже сотрудники полиции разыскивают 31-летнего мужчину по имени Арнольд. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый приходится потерпевшей внуком. С середины «нулевых» в изоляции он находился чаще, чем на свободе. Его судили за кражи, грабеж и мошенничество.

Как ранее писала «Фонтанка», в конце сентября этого года пожилая хозяйка квартиры одного из домов на Октябрьской набережной в Петербурге отлучалась из дома на прогулку. Пока ее не было, неизвестный вскрыл ножницами входную дверь и украл золотые украшения, а также металлическую банку с балкона, в которой хранились сотни тысяч рублей.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Я ж тебя ростила, Арнольд - срам то какой!
Да как же ты, Арнольд, без спросу то, а?
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