Академик РАН рассказал, как не заразиться коронавирусом в транспорте

Больших открытий в его рекомендациях нет, но есть нюансы: так, маску нужно надевать за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. То же самое касается остановки, где может быть скопление людей. Перчатки тоже желательны, а если их нет — то нужно воздержаться от прикосновений к другим предметам, а также не трогать лицо, тело и помыть руки при первой возможности.

«Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения», — рассказал Покровский в интервью радио Sputnik.



Ещё лучше — ходить пешком, добавил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

В общественном транспорте Петербурга несоблюдение масочного режима может обернуться штрафом. Профсоюз сотрудников органов внутренних дел по Петербургу и Ленобласти усомнился в возможности задерживать нарушителей в метро и обратился за разъяснениями к начальнику ГУ МВД. «Фонтанка» ранее убедилась, что на практике требование носить СИЗы действует плохо.

Губернатор подписал новые правила пользования петербургским метрополитеном, где указана обязанность пассажиров следовать правилам поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Смольный, однако, выяснил, что пока петербуржцы в этом не преуспели: 90% пассажиров метро заходят на станции в масках, а при спуске на эскалаторы этот процент падает до 65%.

