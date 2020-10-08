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08.10.2020 20:59
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Студентов Первого Меда добровольно отправят к коронавирусным больным

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова готов в течение недели развернуть 200 коек для больных коронавирусом, из них почти половина — в реанимации. К работе будут привлекать студентов, заявил ректор Сергей Багненко.

«Студенты привлекаются только на добровольной основе. Только обеспечив их средствами индивидуальной защиты в полном объеме, после обучения соответствующим навыкам и с учетом необходимой нагрузки, чтобы это не нарушило их режим обучения. На первом месте все-таки добровольность», — заявил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Еще во время первой волны, в мае, с кадровым дефицитом в больницах, вызванным пандемией, Минздрав решил справиться с помощью студентов-медиков и ординаторов. На передовую отправились тысячи учащихся.

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Комментарии (2)

ZapadЭnka
Добровольно?! Ага, верю.
263178611
"а кто не будет добровольцем - тот недостоин высокого звания врача" - как бы так не повернулось...
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