Студентов Первого Меда добровольно отправят к коронавирусным больным

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова готов в течение недели развернуть 200 коек для больных коронавирусом, из них почти половина — в реанимации. К работе будут привлекать студентов, заявил ректор Сергей Багненко.



«Студенты привлекаются только на добровольной основе. Только обеспечив их средствами индивидуальной защиты в полном объеме, после обучения соответствующим навыкам и с учетом необходимой нагрузки, чтобы это не нарушило их режим обучения. На первом месте все-таки добровольность», — заявил он 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».