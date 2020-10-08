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08.10.2020 20:30
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«Джульетты» вновь не будет: БДТ перенес премьеру из-за коронавируса у актера

Премьерный показ спектакля «Джульетта» режиссеров Эне-Лийс Сэмпер и Тийта Оясоо, который планировался к показу в БДТ имени Г.А. Товстоногова 9 и 10 октября, перенесен из-за заболевшего актера труппы.

Как сообщает пресс-служба театра в социальных сетях, решение было принято, поскольку «этого артиста в спектакле невозможно заменить, а также в связи с тем, что в БДТ уделяется повышенное внимание безопасности и здоровью зрителей и сотрудников театра». Имя актера в сообщении не уточняется.

Новые даты показа перенесенного спектакля будут назначены в течение этой недели. Все купленные билеты будут действительны, а все желающие вернуть деньги могут сделать это, обратившись в театральные кассы БДТ. Для возврата средств за онлайн-билеты нужно будет заполнить заявление на сайте театра и отправить его на указанный там адрес.

Спектакль «Джульетта» в первой российской постановке Тийта Оясоо и Эне-Лийс Сэмпер, являющихся знаковыми фигурами для современного театра, был одним из самых ожидаемых событий театрального сезона. Премьера должна была пройти еще весной, но из-за пандемии спектакль вошел в число перенесенных на осень.

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