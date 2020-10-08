Финляндия оставит существующие ограничения на въезд как минимум до 10 ноября

С 12 октября Финляндия вводит новые ограничения на въезд из других стран. Они продлятся как минимум до 10 ноября. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба МВД республики.

Как уже сообщалось ранее, в красную зону попали Кипр, Лихтенштейн и Латвия. Как уточнили в министерстве, ограничения на въезд будут применяться к движению из 25 европейских стран. «На внутренних границах (внутри ЕС) разрешено только возвращение в Финляндию, транзитные перевозки, деловые поездки и передвижение по другим необходимым причинам. Въезжающим рекомендуется 10 дней добровольной самоизоляции, которую при желании можно сократить двумя добровольными тестами на COVID-19», — говорится в сообщении МВД. По-прежнему возможно ежедневное движение по сухопутной границе Финляндии с Швецией и Норвегией между приграничными поселениями. По работе можно ездить без карантина.