Финляндия оставит существующие ограничения на въезд как минимум до 10 ноября
С 12 октября Финляндия вводит новые ограничения на въезд из других стран. Они продлятся как минимум до 10 ноября. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба МВД республики.
Как уже сообщалось ранее, в красную зону попали Кипр, Лихтенштейн и Латвия. Как уточнили в министерстве, ограничения на въезд будут применяться к движению из 25 европейских стран. «На внутренних границах (внутри ЕС) разрешено только возвращение в Финляндию, транзитные перевозки, деловые поездки и передвижение по другим необходимым причинам. Въезжающим рекомендуется 10 дней добровольной самоизоляции, которую при желании можно сократить двумя добровольными тестами на COVID-19», — говорится в сообщении МВД. По-прежнему возможно ежедневное движение по сухопутной границе Финляндии с Швецией и Норвегией между приграничными поселениями. По работе можно ездить без карантина.
Что касается стран вне Шенгена, то въезд разрешен из Ватикана, Австралии, Японии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Новой Зеландии и Уругвая. Как добавили в МВД, в тех исключительных случаях, когда в Суоми пускают из стран высокого риска, тоже рекомендуется 10-дневный карантин или двойное тестирование (ранее пограничники говорили о 14 днях).
О том, что гарантии открытия границ с Россией до Нового года нет, ранее рассказала «Фонтанке» генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.
Как писала «Фонтанка», крайняя необходимость владельцев недвижимости не считается причиной для выезда из России, хотя финны готовы пустить российских дачников при определённых условиях.