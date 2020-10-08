FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 19:40
16
Печать

Ушедший в карантин патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества

Пандемия коронавируса — это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил 8 октября патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.

«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», — сказал патриарх Кирилл, текст его проповеди опубликован на сайте РПЦ.

«Сигнал от Самого Господа и Спасителя нашего, от Творца мира и Промыслителя, с тем чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души. И да поможет нам Господь усвоить этот удивительный урок, который одномоментно предается всему человеческому роду», — добавил предстоятель РПЦ.

По его словам, эпидемия потребовала от людей «налагать на себя очень большие самоограничения» и «жить не по закону похоти».

Ранее в четверг сообщалось, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

victor_k
"в подмосковном Переделкине."

В подмосковном Перделкино.
McGillavry
Не из его ли уст, мы слышали про благодать от пандемии?
CET
Гудбай, хороших снов ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний