Ушедший в карантин патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества
Пандемия коронавируса — это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил 8 октября патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.
«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», — сказал патриарх Кирилл, текст его проповеди опубликован на сайте РПЦ.
«Сигнал от Самого Господа и Спасителя нашего, от Творца мира и Промыслителя, с тем чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души. И да поможет нам Господь усвоить этот удивительный урок, который одномоментно предается всему человеческому роду», — добавил предстоятель РПЦ.
По его словам, эпидемия потребовала от людей «налагать на себя очень большие самоограничения» и «жить не по закону похоти».
Ранее в четверг сообщалось, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19.