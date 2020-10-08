Ушедший в карантин патриарх Кирилл назвал пандемию «последним звонком» для человечества

Пандемия коронавируса — это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил 8 октября патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.



«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, — это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла. Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас», — сказал патриарх Кирилл, текст его проповеди опубликован на сайте РПЦ.