Чтобы остановить коронавирус, Минздрав посоветовал в ближайшие выходные не ходить в гости

Не ходить по гостям и в общественные места в ближайшие выходные рекомендовал россиянам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Так он видит борьбу с коронавирусом.

Слова Кузнецова приводит ТАСС 8 октября. По его мнению, такие меры надо принимать из-за роста коронавирусной заболеваемости «в ряде регионов».

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сообщил помощник министра.