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08.10.2020 18:25
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Чтобы остановить коронавирус, Минздрав посоветовал в ближайшие выходные не ходить в гости

Не ходить по гостям и в общественные места в ближайшие выходные рекомендовал россиянам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Так он видит борьбу с коронавирусом.

Слова Кузнецова приводит ТАСС 8 октября. По его мнению, такие меры надо принимать из-за роста коронавирусной заболеваемости «в ряде регионов».

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сообщил помощник министра.

В России на сегодняшний день 1,2 млн зараженных. Больше 46 тысяч из них — в Петербурге.

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Комментарии (1)

Pugovkin
А еще куда не ходить? В поликлинику, например? Где набивается полный коридор в очереди на коронатест и в этом же коридоре ожидают оформления бумажных больничных, те, кто выписался. И в транспорте тоже не ездить...
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