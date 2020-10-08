Чтобы остановить коронавирус, Минздрав посоветовал в ближайшие выходные не ходить в гости
Не ходить по гостям и в общественные места в ближайшие выходные рекомендовал россиянам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Так он видит борьбу с коронавирусом.
Слова Кузнецова приводит ТАСС 8 октября. По его мнению, такие меры надо принимать из-за роста коронавирусной заболеваемости «в ряде регионов».
«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сообщил помощник министра.
В России на сегодняшний день 1,2 млн зараженных. Больше 46 тысяч из них — в Петербурге.