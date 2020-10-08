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08.10.2020 18:06
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«Упсала-Цирк» погрузит зрителей в прошлое в премьере «Перьев»

10 и 11 октября «Упсала-Цирк» представит публике спектакль «Перья», который подводит итог работе, длившейся двадцать лет, и одновременно станет реакцией на сегодняшние социальные процессы. (16+)

Фото: предоставлено театром

Основная тема — историческая, коллективная, личная память. Откликаться на современность невозможно, не осмысляя события прошлого. Артисты «Упсала-Цирка», родившиеся в 1990-е, будут вспоминать, как и где они росли, разбираться с тем, как собственные и чужие рассказы о прошлом влияют на их жизнь в настоящем.

Сценографию для спектакля придумывал Ник Хамов (Инженерный театр АХЕ). Созданные из оргстекла кровати и аквариум силой технической мысли здесь превратятся в экран, на который будут проецироваться фрагменты воспоминаний, станут клеткой, в которой птицы из-за тесноты лишаются перьев, или порталом в детство с мультфильмами и прочими нехитрыми забавами, или поездом, который может унести куда угодно.

Посредством пластического театра (акробатика, жонглирование, паркур и др.) артисты передают эмоциональное состояние своих героев и рассказывают истории о людях, бывших до них и теперь исчезнувших вместе со всеми знаниями, любовью, трагедиями.

В визуальном оформлении используются фотографии 1950–1960-х годов из архива Василия Мариничева, работы социального фотографа Дмитрия Маркова и семейные фотоархивы создателей и артистов спектакля.

Начало в 19.00 по адресу: Свердловская набережная, 44Ю.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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