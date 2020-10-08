«Зацепившийся за тополь» грузовик с катером перекрыл единственную полосу на Уральской у «Ленты»
Застрявший грузовик полностью перегородил проезд по одной из улиц Василеостровского района Петербурга. Движение там и без того было ограничено работами на теплосети, теперь же автомобилистам неожиданно пришлось искать пути объезда.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Роман, вечером 8 октября на Уральской улице, напротив гипермаркета «Лента», в правой полосе в направлении от Железноводской улицы к проспекту КИМа встал большегруз, который перевозил катер. По версии очевидца, машина застряла, не сумев проехать под нависающим над дорогой тополем: дерево зацепило катер.
При этом левая полоса в том же направлении перекрыта из-за работ по прокладке теплосети. Они ограничивают движение по Уральской и прилегающим улицам на участке от Наличной улицы до Железноводской с 15 августа. Продлятся ограничения до 29 мая 2021 года.
Перекрывший проезд большегруз собрал затор, водители вынуждены объезжать его через парковку «Ленты», сообщают читатели.