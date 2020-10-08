Застрявший грузовик полностью перегородил проезд по одной из улиц Василеостровского района Петербурга. Движение там и без того было ограничено работами на теплосети, теперь же автомобилистам неожиданно пришлось искать пути объезда.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Роман, вечером 8 октября на Уральской улице, напротив гипермаркета «Лента», в правой полосе в направлении от Железноводской улицы к проспекту КИМа встал большегруз, который перевозил катер. По версии очевидца, машина застряла, не сумев проехать под нависающим над дорогой тополем: дерево зацепило катер.