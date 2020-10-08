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08.10.2020 17:35
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Решили не рисковать. МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Международные авиалинии Украины отменяют все рейсы в Ереван до 31 октября. Об этом 8 октября сообщается в твиттере гендиректора МАУ Евгения Дыхне.

Причиной отмены он называет эскалацию ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном.

Многие авиакомпании пересмотрели вероятность рисков полетов над районами военных действий после того, как над Украиной был сбит «Боинг 777», выполнявший рейс MH17 Малайзийских авиалиний.

Кроме того, 8 января 2020 года «Боинг 737», выполнявший рейс МАУ PS752 из Тегерана, вскоре после взлета был сбит ракетой, по ошибке запущенной с одной из баз ПВО Ирана.

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