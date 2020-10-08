«Лада» улетела через встречку в кювет под Петербургом. Погибли двое

Легковой автомобиль улетел с дороги в кювет днем 8 октября в Кировском районе Ленобласти. Авария унесла жизни водителя и пассажира.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около двух часов дня на 10-м километре автодороги Мучихино — Замошье — Старая Мельница — Назия автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, после чего съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате аварии 31-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады», а также его пассажир, мужчина лет 50 на вид, скончались на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.