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08.10.2020 17:30
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«Лада» улетела через встречку в кювет под Петербургом. Погибли двое

Легковой автомобиль улетел с дороги в кювет днем 8 октября в Кировском районе Ленобласти. Авария унесла жизни водителя и пассажира.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около двух часов дня на 10-м километре автодороги Мучихино — Замошье — Старая Мельница — Назия автомобиль ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, после чего съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате аварии 31-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады», а также его пассажир, мужчина лет 50 на вид, скончались на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (2)

Nafanka
Вот! Погибли! А тут давеча все возбудились по поводу "сломанных костей лицевого скелета" рецидивиста на угнанном Форде, который в точности повторил этот же фортель под Всеволожском - типО должОн был быть без единой царапины! Вот скоморохи-то балаганные!
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