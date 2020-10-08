«Посягательства на основы конституционного строя». Соратнику журналистки Славиной предъявили обвинение
Нижегородцу Михаилу Иосилевичу предъявлено обвинение по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации на территории РФ. Об этом сообщается в телеграмм-канале, который ведёт адвокат Иосилевича 8 октября.
По данным следствия, Михаил «в целях посягательства на основы конституционного строя» предоставил помещение для подготовки наблюдателей для муниципальных выборов. «По-прежнему следствие считает семинары «Голоса» проектом «Открытой России». Михаил обвинение не признал и считает его абсурдным», — уточнил адвокат.
Уголовное дело по статье «Участие в деятельности нежелательной в РФ организации» было возбуждено в отношении Михаила Иосилевича. Следствие считает, что он предоставил площадку для встречи сторонников «Открытой России».
1 октября в Нижнем Новгороде прошла серия обысков. В поисках брошюр «Открытой России» силовики заявились к главному редактору издания «Koza.Press» Ирине Славиной. Она проходила по делу как свидетель. На следующий день журналистка погибла в огне у здания полицейского главка.