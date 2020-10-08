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08.10.2020 17:10
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«Посягательства на основы конституционного строя». Соратнику журналистки Славиной предъявили обвинение

Нижегородцу Михаилу Иосилевичу предъявлено обвинение по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации на территории РФ. Об этом сообщается в телеграмм-канале, который ведёт адвокат Иосилевича 8 октября.

По данным следствия, Михаил «в целях посягательства на основы конституционного строя» предоставил помещение для подготовки наблюдателей для муниципальных выборов. «По-прежнему следствие считает семинары «Голоса» проектом «Открытой России». Михаил обвинение не признал и считает его абсурдным», — уточнил адвокат.

Уголовное дело по статье «Участие в деятельности нежелательной в РФ организации» было возбуждено в отношении Михаила Иосилевича. Следствие считает, что он предоставил площадку для встречи сторонников «Открытой России».

1 октября в Нижнем Новгороде прошла серия обысков. В поисках брошюр «Открытой России» силовики заявились к главному редактору издания «Koza.Press» Ирине Славиной. Она проходила по делу как свидетель. На следующий день журналистка погибла в огне у здания полицейского главка.

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Комментарии (2)

sektor7
Хорошая новость для Иоси
blackcatwhitecat
логично - подготовка наблюдателей - для ныныешних обнуляторов это подрыв строя :D
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